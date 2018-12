Scuola senza scala antincendio a Tagliacozzo: nuova lettera delle mamme che ora però si dicono tranquille

Tagliacozzo. La vicenda della scuola Bevilacqua di Tagliacozzo, dove manca la scala antincendio, torna al centro del dibattito con una nuova presa di posizione da parte dei genitori rappresentanti di classe, gli stessi che 15 giorni prima, hanno inviato ufficialmente una durissima lettera alla scuola e al Comune chiedendo “se, a giudizio della responsabile della sicurezza, tali elementi fossero a norma o meno”.

Dopo le rassicurazione dell’assessore Roberto Giovagnorio che è intervenuto e che ha parlato di interventi già avviati, ora le mamme intervengono nuovamente.

Ma cosa è cambiato in questi 15 giorni?

Prima di tutto la portavoce che ci ha contattato inviando una nota fa una premessa che esula dall’aspetto relativo alla sicurezza della scuola. E’ infatti alquanto anomala la precisazione delle mamme che, all’interno della nota, tengono a far sapere come il caso non sia stato divulgato alla stampa da loro: “teniamo a precisare innanzitutto che tale informativa alla stampa non è stata fornita da noi” (sic!).

Entrando invece nella questione che più interessa i genitori di decine di alunni, quella della sicurezza, il comunicato spiega che “la preside e il responsabile del Servizio prevenzione dell’Istituto onnicomprensivo Argoli (a cui fa capo la Bevilacqua) hanno fornito una sollecita risposta esaustiva alle richieste avanzate”.

Inoltre, dopo un incontro in Comune, le mamme si dicono “molto soddisfatte in quanto è stato fornito un quadro molto chiaro della situazione del complesso scolastico in oggetto e le risposte a tutti i nostri dubbi, confermate anche dall’Ufficio Tecnico Comunale, e non possiamo che esprimere il nostro apprezzamento verso l’impegno dell’amministrazione”.

“L’amministrazione”, tiene a evidenziare la mamma portavoce, “ha chiaramente e tranquillamente esposto tutti gli interventi che si sono resi necessari per adeguare la scuola alla normativa antincendio, a causa di diverse carenze riscontrate dal suo insediamento ad oggi”. Inoltre da settembre l’edificio scolastico (nell’attesa della realizzazione della scala di sicurezza esterna, la cui installazione come confermato dall’assessore Giovagnorio sarà fatta al più presto), secondo i genitori “è stato oggetto di accorgimenti e lavori che ne hanno consentito l’apertura con ogni garanzia per la sicurezza degli alunni e ciò grazie a un’intensa collaborazione tra amministrazione e scuola”. In sostanza, adesso, pur senza scala, per i genitori la scuola offre ogni garanzia di sicurezza.

Allo stesso tempo, però, i genitori affermano che “è stato assicurato che all’inizio del nuovo anno si procederà all’installazione della nuova scala di sicurezza esterna, di cui è stata già realizzata la platea di fondazione, e del nuovo portone d’ingresso, adeguato alla normativa antincendio”.