Scuola senza scala antincendio a Tagliacozzo, l’assessore Giovagnorio: stiamo lavorando senza sosta per risolvere

Tagliacozzo. Non si è fatta attendere la risposta dell’assessore Roberto Giovagnorio ai genitori degli alunni della scuola Bevilacqua di Tagliacozzo, la quale nei giorni scorsi ha fatto parlare di sé poiché la scala antincendio, collocata all’esterno dell’edificio, era stata rimossa.

Così, dopo che i rappresentanti di classe hanno inviato una nota alla scuola e una al comune, chiedendo spiegazioni, è sceso in campo l’assessore ai lavori pubblici, annunciando celeri interventi per risolvere la problematica. Proprio nelle ultime settimane la preoccupazione dei genitori è aumentata, tanto da chiedere e ottenere un incontro in comune nel quale hanno preso parte il sindaco Vincenzo Giovagnorio, l’assessore al ramo Manuela Marletta e il consigliere con delega all’Istruzione Alessandra Di Girolamo. Lo stesso Roberto Giovagnorio ha rassicurato le famiglie, affermando che: “La scala antincendio sarà presto realizzata, gli interventi sono già in corso, tanto che considero il problema in via di risoluzione.” Parole che solo in parte hanno calmato l’ira dei genitori, i quali non vedono più la scuola come un luogo sicuro per i propri figli e, proprio per questo, hanno chiesto maggiore chiarezza sulla questione, invocando “un’assunzione di responsabilità esplicita”. Ad ogni modo, Giovagnorio ha tenuto a precisare che: “L’immobile è in sicurezza”. Un problema non da poco insomma, ma che sembrerebbe prossimo alla soluzione, visto che entrambe le parti si stanno muovendo nella stessa direzione.