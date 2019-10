Inizia a piovere e il traffico all’uscita da scuola va in tilt, le proteste dei genitori: situazione inaccettabile

Avezzano. E’ bastato un temporale autunnale a mandare in tilt il traffico all’uscita delle scuole. Proprio in concomitanza con il suono della campanella, infatti, le auto dei genitori sono arrivate in prossimità del cancello della scuola di San Simeo per prendere i bambini e proteggerli il più possibile dalla pioggia battente.

La concomitanza della pioggia e dell’uscita degli alunni, però, ha creato un vero e proprio blocco del traffico con disagi non solo per i genitori che si trovavano all’uscita di scuola, ma anche per gli automobilisti avezzanesi che si trovavano a passare di lì.

A protestare, poi, sono state proprio le mamme e i papà dei ragazzi della scuola di San Simeo che hanno lamentato un disservizio legato non solo alle numerose auto che cercavano di avvicinarsi alla struttura scolastica, ma anche l’assenza di un servizio di vigilanza che dovrebbe prevedere la polizia locale.