Scuola, riunione Gruppo interistituzionale provinciale: tutelare servizi già presenti sul territorio

L’Aquila. Si è riunito questa mattina il Gruppo Interistituzionale Provinciale per i lavori preliminari alla predisposizione della proposta Provinciale di dimensionamento della rete scolastica 2023-2024. Al tavolo di lavoro erano presenti Paola Iachini, Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo Ambito Territoriale per la Provincia dell’Aquila; Serenella Ottaviano, II settore formativo; Lorenzo Berardinetti, rappresentante dell’UNCEM; Francesco Ciciotti, Anci Abruzzo; Miriam Anna Del Biondo, FLC CGIL; Enio Taglieri delegato da Davide Desiati, CISL Scuola e Maria Gracia Commito, Uil Scuola.

Il tavolo ha evidenziato la necessità di conservare le autonomie scolastiche preesistenti, mantenendo quindi in essere l’attuale assetto organizzativo scolastico, tutelando in tal modo i servizi già presenti sul territorio.

Il Gruppo di Lavoro si è quindi soffermato a lungo sulle fragilità di alcune aree geografiche montane della Provincia dell’Aquila alle quali deve essere assicurato un presidio di dirigenza scolastica in grado di mantenere lo standard di sicurezza, adeguato alle particolari condizioni socio-economiche.

Il tavolo ha inoltre evidenziato la necessità di rimuovere le criticità strutturali in particolar modo degli edifici scolastici e pertanto ha invitato le amministrazioni competenti ad attivarsi per accelerare gli interventi fondamentali in materia di edilizia scolastica. Infine il presidente dell’amministrazione provinciale Angelo Caruso, nel prendere atto di alcune perplessità espresse dal Gruppo di lavoro interistituzionale sulla proposta avanzata dal dirigente scolastico dell’Istituto Alberghiero di Roccaraso di istituire una sezione a Sulmona, si è manifestato possibilista sul punto, riservandosi tuttavia di approfondire la effettiva fattibilità del progetto in relazione alle esigenze logistiche.