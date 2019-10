Taglio del nastro per la nuova scuola primaria e media di Magliano de’ Marsi, oggi la cerimonia

Magliano de’ Marsi. E’ atteso per questa mattina il taglio del nastro della scuola primaria e media di Magliano de’ Marsi. La struttura scolastica di ultima generazione ha riaperto i battenti a settembre a distanza di 6 anni dall’abbattimento e dalla ricostruzione. Gli studenti della scuola primaria e della scuola media, infatti, dal 2013 hanno seguito le lezioni nei container allestiti alle porte del paese non potendo frequentare l’edificio di via Isonzo e di via Tommaso Di Lorenzo.

La struttura venne chiusa nel giro di pochi mesi e vennero allestiti i container per ospitare le lezioni e permettere ai ragazzi di continuare regolarmente l’attività didattica. Nel 2014 arrivò un finanziato di 4.620.000 euro nell’ambito del “Progetto Scuole Sicure d’Abruzzo – Il futuro in sicurezza” e iniziò l’iter per la realizzazione del nuovo edificio scolastico che, dopo qualche intoppo burocratico, è stato ultimato e accoglie da qualche settimana i ragazzi.

Questa mattina alle 11 il primo cittadino Mariangela Amiconi che ha seguito passo passo gli interventi dall’inizio del suo mandato taglierà il nastro e darà ufficialmente il via a una nuova era scolastica per la sua comunità. A dare la benedizione il vescovo dei Marsi, monsignor Pietro Santoro.