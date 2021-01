Scuola in sicurezza a Carsoli, in arrivo purificatori d’aria e sanificatori di ambienti



Carsoli. Acquistati dal Comune purificatori d’aria e sanificatori di ambienti per l’abbattimento microbiologico destinati a tutte le scuole, dall’asilo nido al liceo scientifico. L’amministrazione Comunale di Carsoli conferma il proprio impegno nella lotta alla diffusione del Covid 19 e nell’azione di tutela di bambini e ragazzi, contribuendo a garantire l’attività scolastica in massima sicurezza. Sono stati, infatti, acquistati dal Comune di Carsoli e verranno installati nei prossimi giorni, i dispositivi per la disinfezione dell’aria, in grado di sanificare e purificare l’ambiente da virus batteri e spore, in tutte le classi degli edifici scolastici di Carsoli, asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria e media, liceo scientifico.

Le apparecchiature acquistate, brevettate e certificate, assicureranno una disinfezione continua e costante dell’aria nelle aule scolastiche, negli uffici e nei luoghi comuni (mensa e palestre) 24 ore su 24. “L’acquisto di questi dispositivi” spiega il sindaco Velia Nazzarro “rappresenta una delle azioni che l’amministrazione comunale sta ponendo in essere per tutelare la salute della popolazione scolastica e diminuire il rischio di contagio Covid19 all’interno delle scuole, per assicurare un maggiore livello di protezione dei nostri ragazzi e di quanti operano all’interno delle strutture scolastiche”.

L’assessore alla Scuola, Lorenza Muzi aggiunge “Esprimo massima soddisfazione per questo importante traguardo, frutto di un lavoro di squadra e della convinzione che i nostri ragazzi hanno ed avranno sempre la priorità nella nostra azione amministrativa”.