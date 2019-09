Arriva una scuola di fumetto ad Avezzano, ecco come potersi iscrivere e imparare e disegnare

Avezzano. Disegnare, stare insieme, lavorare in gruppo, sviluppare la creatività, superare le difficoltà raggiungendo un obiettivo comune, come si faceva un tempo nelle botteghe dell’arte. Imparare facendo. È questo il progetto dell’associazione Culturale Oltre le Nuvole che da anni ormai in realizza attraverso le sue sedi in Abruzzo e nelle marche dei progetti di formazione attraverso i fumetti. I ragazzi vengono coinvolti nella realizzazione di un fumetto.

Si esplorano allora tutte le fasi: il concept del personaggio, lo sviluppo della storia, l’ambientazione, la documentazione fotografica del contesto in cui avviene la storia, e poi lo storytelling.

Una vera e propria fabbrica delle meraviglie il cui scopo ultimo è raccontare una storia coinvolgendo e guidando il lettore in un viaggio. Gli obiettivi si stabiliscono insieme agli allievi: c’è chi vuole solo imparare a disegnare, chi vuole migliorarsi e approfondire un genere specifico, chi insegue invece il sogno di diventare un professionista e vivere disegnando fumetti.

L’Associazione Culturale Oltre le Nuvole quindi da anni attraverso la sua Scuola di Fumetto Abruzzo, accompagna chi viene coinvolto in questo progetto, in una esperienza al termine della quale ci si sente comunque arricchiti. Esplorando tutte le problematiche che la realizzazione di una tavola di fumetto presenta, in realtà si affrontano difficoltà in cui è necessario mettere in campo tenacia, costanza, studio, raggiungendo le soluzioni attraverso la condivisione dei problemi, sviluppando passione creatività e capacità organizzative.

Un’esperienza che ha diversi toni, fruibile da tanti lati e da tutti, senza limiti di età, bella e interessante. La Scuola di Fumetto Abruzzo nelle sue sedi de L’Aquila, Teramo Giulianova e la giovane sede di Avezzano, invita tutti coloro che vogliono ancora realizzare un sogno a seguire i suoi percorsi. Ad Avezzano i corsi si terranno nella nuova splendida sede di Faro Campus in Piazza Risorgimento Via Sergio Cataldi 148. L’open day di presentazione del corso si terrà il 18 settembre alle 17.

Per informazioni www.scuoladifumettoabruzzo.it www.scuoladifumetto.info scuoladifumetto@gmail.com 3409346053

Per prenotare senza alcun impegno un posto all’Open day di mercoledì 18 settembre, inviare un Whatsapp al 346.8016888