Scuola fredda a Ortucchio dopo le vacanze natalizie, il sindaco Favoriti: io non ho nessuna responsabilità

Ortucchio. A tre giorni dal disservizio che ha interessato i bambini della scuola per l’infanzia, primaria e media di Ortucchio interviene il sindaco Raffaele Favoriti e spiega che il Comune non ha nessuna responsabilità nella vicenda. I ragazzi, infatti, rientrando a scuola lunedì hanno trovato le aule fredde e dopo un’ora sono stati costretti ad tornare a casa tra le polemiche di genitori e opposizione.

“I consiglieri d’opposizione hanno stigmatizzato il disagio patito dagli alunni del plesso scolastico di Ortucchio in ragione del mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento”, ha spiegato Favoriti, “ciò per sottolineare che l’intero sistema del funzionamento del plesso, é rimesso esclusivamente al personale scolastico. All’ente che rappresento il compito di porre in essere ogni attività relativa alla sicurezza sismica, risparmio energetico, sistema anticendio per la sicurezza degli alunni e tanto in ciò è stato fatto per circa 600mila euro in questi ultimi due anni.

Se poi un sindaco deve anche preoccuparsi che alla chiusura delle scuole per le passate festività natalizie sarebbe stato anche opportuno mantenere un regime dell’impianto di riscaldamento entro certi limiti per le per basse temperature, nonostante la presenza di personale scolastico, allora siamo all’assurdo”.