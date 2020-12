Scuola e Karatè, il Csen premia gli studenti e le maestre a Sante Marie

Sante Marie. In un tempo sospeso e incerto, le Arti Marziali vogliono dare un segnale positivo. La Scuola di Karate “Atarashi Taiyo” del maestro Gianni Iacoboni ha attivato da tempo dei progetti contro il bullismo nelle sedi scolastiche di Sante Marie , “Scuola Primaria Lombardo Radice, “Scuola dell’infanzia Pio XII”. Proprio per questo, le scuole hanno partecipato e vinto il progetto Scuole di Karaté e il Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale), ente riconosciuto del Coni, ha donato t-shirt a tutti gli Studenti e a tutte le loro maestre, inerenti i progetti del maestro Iacoboni.

“Viviamo un tempo dove l’attenzione e la guardia vanno mantenute alte”, ha affermato Iacoboni, “nel nostro piccolo vogliamo dare un segnale sempre positivo e magari un piccolo sorriso ai più piccini che stanno imparando troppo in fretta questo mondo. Ringrazio di cuore il sindaco Lorenzo Berardinetti per aver scommesso su di noi e per la sua disponibilità costante , il coordinatore regionale Karate Csen, il maestro Agostino Toppi per la fiducia e la dirigente Scolastica Clementina Cervale per esserci vicino nel realizzare questi progetti”.

“Ringrazio il maestro Iacoboni per l’impegno e la passione nel portare avanti questo sport con tanti ragazzi nella palestra del nostro comune. Ringrazio la preside Cervale e le maestre che hanno dato fiducia facendo partecipare i ragazzi a questo progetto”, il commento del sindaco Lorenzo Berardinetti. @RaffaeleCastiglioneMorelli