Scuola dell’infanzia: allontanata la suora denunciata dai genitori dei bambini

Marsica. L’insegnante di una scuola dell’infanzia marsicana, che come vi raccontammo in anteprima proprio qui su MarsicaLive (articolo disponibile qui), poche settimane fa era stata denunciata da undici famiglie, è stata allontanata dall’istituto.

A seguito della denuncia, su cui ancora stanno indagando gli uomini delle forze dell’ordine, molti genitori anche di classi diverse da quella dove insegnava la giovane suora avevano scelto di non mandare i propri figli a scuola, che per qualche giorno è rimasta quasi vuota. I pochissimi genitori, che avevano scelto ugualmente di dare fiducia all’istituto e di mandare i loro figli a scuola, erano stati richiamati dalla direzione scolastica che li invitava a tornare a riprendersi i bambini, poiché era di fatto impossibile tenere una lezione con le classi praticamente vuote. Questo aveva sollevato le lamentele di molti cittadini, che non trovavano giusto che per un singolo episodio, ancora tutto da provare, ci rimettesse il buon nome di un istituto, da sempre considerato un fiore all’occhiello per l’intera comunità.

Ora forse la direzione, con l’allontanamento della suora finita nell’occhio del ciclone, punta a tagliare definitivamente i ponti con quanto accaduto, cercando di riacquistare la storica credibilità di cui godeva il celebre e prestigioso istituto paritario marsicano prima che la giovane religiosa venisse denunciata dai genitori di undici bambini. I genitori, in quel caso, avevano deciso di sporgere denuncia a seguito di alcuni comportamenti che la suora teneva in classe, da loro ritenuti poco ortodossi, ma anche per il materiale video-fotografico che qualche genitore aveva scoperto sul cellulare della suora.