Scritta contro forze dell’ordine, è polemica, il sindacato: attendiamo intervento assessore Sicurezza e rimozione

Avezzano. Arrivano dimostrazioni di solidarietà alle forze dell’ordine dopo la scritta offensiva apparsa su un muro ad Antrosano in via Parini. Solidarietà, come quella del sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, che però non fermano le polemiche. Il segretario regionale del sindacato di Polizia Fsp (Federazione sindacato di polizia) Claudio Ciucci, oltre a esprimere a sua volta solidarietà a tutti i corpi delle forze dell’ordine, chiede anche l’intervento del COmune per rimuovere la scritta sottolineando l’assenza di una presa di posizione dell’assessore alla Sicurezza, Leonardo Casciere.

“Condanno tutti i gesti di questo tipo e in particolare la scritta vile di Antrosano”, spiega Ciucci, “dando piena solidarietà a tutte le forze dell’ordine. Spero sia presto rimossa, ma va evidenziato il silenzio dell’assessore alla Sicurezza Leonardo Casciere”. Non è mancata però la condanna netta e tempestiva del primo cittadino. “Apprendo la notizia di frasi offensive rivolte alle forze dell’ordine scritte da qualche pavido teppista”, afferma il sindaco De Angelis, “condanno il vile gesto, ricordando invece quanto la gente per bene, che costituisce la gran parte del nostro Paese, sia legata da sentimenti di stima e affetto nei confronti dei nostri uomini in divisa che quotidianamente rischiano la loro vita per rendere la nostra più sicura”.

