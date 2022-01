Screening su popolazione scolastica: appuntamenti a Capistrello, Civitella Roveto, Cerchio, Avezzano e Sante Marie

Avezzano. Al fine di contrastare l’emergenza Coronavirus, ormai dilagante in tutto il Paese, che ha visto un’impennata significativa di contagi nelle ultime settimane, sono state organizzate per oggi e lunedì delle giornate di screening rivolte alla popolazione scolastica in diversi comuni della Marsica. Questa mattina dalle 8.30 alle 12.30 e poi dalle 14 alle 16 nella scuola primaria Santa Barbara di Capistrello verranno eseguiti tamponi antigenici per gli alunni della scuola per l’infanzia, primaria e media.

Per i bambini al di sotto dei sei anni saranno effettuati, con postazione mobile, il tamponi salivari. Gli studenti dell’Istituto Fontamara di Cerchio e Aielli potranno sottoporsi oggi ai test antigienici che saranno effettuati gratuitamente dalle 14.30 alle 16 al teatro Calipari di Cerchio. Dalle 15 alle 17.30 screening aperto a tutti nel teatro comunale di Civitella Roveto e dalle 14 alle 17 nella sala don Beniamino test antigienici per residenti e domiciliati nel Comune di Sante Marie.

Lunedì è stato fissato un nuovo screening ad Avezzano nella palestra dello stadio dei Pini. I tamponi saranno effettuati dalle 14.30 alle 18.30 con gli addetti messi a disposizione dal Comune e i volontari.