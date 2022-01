Screening scuole, oggi si riunisce il comitato ristretto dei sindaci per organizzare il rientro degli studenti

Avezzano. Si riunirà questa mattina, da remoto, il comitato ristretto dei sindaci marsicani. Sul tavolo la discussione sulle nuove modalità dell’esecuzione degli screening della scuola in vista del rientro a scuola.

L’incontro, in modalità telematica, si è reso necessario a fronte dello stop, da parte della protezione civile regionale alla fornitura di tamponi antigienici rapidi per gli screening sulla popolazione.

In questi giorni, infatti, sono previste una serie di giornate di test gratuiti dedicati a studenti, personale scolastico e docenti per un rientro a scuola in sicurezza.

Una questione che verrà affrontata dal comitato ristretto dei sindaci per stabilire come gestire le giornate di screening. Secondo l’ordinanza a firma del Presidente Marsilio, infatti, il rientro a scuola è slittato al 10 gennaio proprio per consentire un controllo dopo le festività e bloccare la diffusione di eventuali focolai.