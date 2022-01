Screening scuole, ad Avezzano test salivari per i bambini sotto ai 6 anni

Avezzano. Screening aperti anche ai bimbi al di sotto dei 6 anni che frequentano la scuola materna con una postazione dedicata e una specifica fascia oraria.

Il Comune di Avezzano ha deciso di allargare i test anche per i più piccoli. Sabato e domenica dalle 17 alle 20 nella palestra dello stadio dei Pini si potranno recare anche i bambini al di sotto dei 6 anni.

Il programma prevede uno screening per gli studenti con più di 6 anni dalle 10 alle 17 e uno screening per gli alunni con meno di 6 anni dalle 17 alle 20.

Per frenare la diffusione dei contagi l’amministrazione ha deciso di mettere a disposizione test antigenici gratuiti (nasali e salivari) acquistati dall’ente, per garantire un rientro sicuro anche ai bambini delle materne che fanno parte della fascia di età non compresa nello screening provinciale di questo fine settimana.

“L’amministrazione – dichiarano il vicesindaco Domenico di Berardino e l’assessore all’emergenza covid Maria Teresa Colizza – considerata l’esigenza di garantire anche ai bimbi delle scuole materne una verifica anti Sars Cov 2 per riaprire in sicurezza dopo la pausa festiva, ha organizzato un’ulteriore fascia di screening per i più piccoli con tamponi propri e con l’obiettivo di contribuire allo sforzo generale volto a contrastare nuovi focolai. Chiediamo alle famiglie la partecipazione già registrata nelle precedenti iniziative confidando nel rispetto degli orari previsti, per facilitare le operazioni”