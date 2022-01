Screening scolastico nella Marsica, Di Bastiano: pensiamo anche ai ragazzi che non vanno a scuola

Avezzano. Sono partiti questa mattina nella Marsica gli screening per gli studenti, i docenti e il personale Ata. Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha ieri firmato l’ordinanza che posticipa la data di riapertura delle attività didattiche a lunedì 10 gennaio. Uno slittamento reso necessario dall’esigenza di effettuare lo screening e garantire un ritorno in classe in tutta sicurezza.

Alla luce dell’avvio degli screening in questi giorni per gli studenti marsicani, Augusto Di Bastiano, responsabile del centro giuridico del consumatore, ha voluto lanciare un appello:”Pensiamo anche ai ragazzi che non vanno a scuola. L’abbandono scolastico ha dei numeri sempre più allarmanti”, ha commentato Di Bastiano, “e purtroppo il nostro territorio non è esente da questo fenomeno. Proprio in questi giorni la maggior parte dei Comuni del territorio ha organizzato delle giornate di screening con test antigienici per gli studenti”.

“E a tutti quei ragazzi che, per un motivo o per un altro, non frequentano più la scuola chi ci pensa? Sono certo che le amministrazioni comunali hanno i dati e conoscono questi giovani. Penso sia il caso di coinvolgerli in qualche modo e controllarli perchè, come i loro coetanei, potrebbero aver contratto il virus e non lo sanno”, ha concluso Di Bastiano.