Screening medici gratuiti per l’osteoporosi in piazza Risorgimento ad Avezzano, ecco come usufruirne

Avezzano. Appuntamento con il camper della campagna “Il piatto forte” domani per screening dalle 10 alle 17 in piazza Risorgimento. Un team di specialisti sarà a disposizione dei cittadini per informare e sensibilizzare sull’osteoporosi e offrire un controllo gratuito sul rischio di fratture da fragilità che in Abruzzo e Molise interessa circa 200mila donne over 60.

La campagna è promossa dalla Fondazione Italiana per la ricerca sulle malattie dell’osso con Amgen, Echolight, Senior Italia con il patrocinio di Regione Abruzzo, Regione Molise e della SIMG.