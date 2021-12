Screening gratuito al Comune di Tagliacozzo, i test si allargano a tutte le frazioni

Tagliacozzo. Domani 29 e giovedì 30 dicembre test antigenici per tutti. La Presidente del Consiglio comunale di Tagliacozzo Alessia Rubeo, delegata alla sanità: “Contagi in aumento, necessità di potenziare il tracciamento”.

La campagna screening gratuita organizzata dall’amministrazione Giovagnorio si allarga a tutte le frazioni. In collaborazione con l’Assessore delegato, Giuseppe Mastroddi e con il consigliere Angelo Di Marco, i test antigenici verranno effettuati in tutte le frazioni, grazie anche al servizio dell’Ambulanza dell’Associazione “16 Maggio 1982”che effettuerà le tappe sul territorio comunale.

I test saranno effettuati presso le Pro Loco, secondo il seguente calendario:

Mercoledì 29

– Roccacerro – ore 14.30

– Tremonti – ore 15.30

– Poggetello – ore 17.00

– Gallo – ore 18.00

Giovedì 30

– San Donato – 9.00

– Poggio Filippo 10.30

– Sorbo 12.00

– Colle San Giacomo 14.00

– Sfratati 15.30

Per la frazione di Villa San Sebastiano, invece i test si svolgeranno giovedì 30, dalle 15.30 alle 17.30 e venerdì 31 dalle 8.30 alle 12.30 presso la sede della Pro Loco, in via I Strada. L’intera attività di screening, coordinata dal Presidente del Consiglio comunale Alessia Rubeo, con il supporto di Raffaele Castiglione Morelli, proseguirà anche nel Capoluogo con l’appuntamento già calendarizzato il 30 dicembre nel drive-in allestito dalla N.O.V.P.C. nel parcheggio antistante la sede Anffas in orario continuato dalle 10.30 alle 17.30.

Si ricorda che per effettuare il test sarà necessario essere in possesso della tessera sanitaria e aver compilato il modulo del consenso informato in distribuzione all’accettazione presso il drive-in.

“La nuova variante sta colpendo anche il nostro territorio. Potenziare il tracciamento e individuare eventuali positivi è necessario per bloccare il dilagare del Virus”, afferma Alessia Rubeo, “con la collaborazione della squadra amministrativa, siamo riusciti a organizzare queste giornate di testing in tutto il territorio, con il sostegno del personale volontario e il lavoro della protezione civile. Il 7 gennaio si svolgerà un’ultima giornata dedicata in particolar modo agli studenti prima del rientro a scuola”.