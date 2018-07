Screening e prevenzione in piazza a Scurcola Marsicana e passeggiata lungo le vie del borgo

Scurcola. Giornata di screening e prevenzione a Scurcola Marsicana. L’Associazione Diabetici Marsicana, col patrocinio dell’Amministrazione del comune di Scurcola Marsicana, la partecipazione di altre associazioni di volontari (Avis di Scurcola , Misericordia e Ass. Frates di Magliano ) e col sostegno dell’Associazione Nuova Pro Loco di Scurcola e del Comitato Festeggiamenti Maria SS della Vittoria , organizza per Sabato 4 Agosto 2018 in Piazza Risorgimento, dalle ore 8.30, una Giornata di Screening in Piazza. Saranno effettuati, a cura dei Medici di base e medico Diabetologo, con l’ausilio del personale infermieristico, controlli della Pressione, peso, IMC e Glicemia, e relativo consulto medico-diagnostico. I controlli proseguiranno fino alle ore 11; in seguito, a cura della Pro Loco si effettuerà una passeggiata nel Borgo Medioevale fino all’arrivo presso la Rocca Orsini. L’A.D.M. invita tutti a partecipare per avere riscontro del proprio stato di salute ed ammirare poi, con una salutare passeggiata, le bellezze del Borgo della città di Scurcola Marsicana. L’A.D.M. ringrazia l’Amministrazione per la sensibilità a patrocinare queste giornate di prevenzione, i medici ed il personale infermieristico e tutte le altre associazioni di volontari presenti all’evento .