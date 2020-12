Screening di Massa ad Avezzano, 32 positivi su circa 10mila test. Di Pangrazio: “Grazie di cuore ai 120 volontari”

Avezzano. Terza giornata di screening di massa nella città di Avezzano. Dall’inizio delle operazioni sono stati effettuati 9513 tamponi e sono risultati 32 persone positive. Nel dettaglio, quelli di oggi sono 2810 persone testate e 6 positivi. Le operazioni si sono svolte senza difficoltà. Nei punti di prelievo i partecipanti hanno potuto effettuare il test in pochi minuti. L’afflusso è stato costante in tutte le postazioni anche se la pioggia, intensa in alcuni momenti della giornata, ha scoraggiato parte della popolazione dalla partecipazione. Il Comune ha disposto la proroga delle operazioni di screening per Lunedì e Martedì.

Nella frazione di Castelnuovo, a causa del maltempo, le attività di prelievo sono state interrotte. Coloro che non hanno potuto fare i tamponi, per questo motivo, potranno contattare il COC per la richiesta del servizio domiciliare o recarsi al centro più vicino (Palestra Vivenza).

“Mi sento in dovere di ringraziare di cuore -dichiara il Sindaco di Avezzano Di Pangrazio – i tantissimi volontari che hanno dato un aiuto prezioso e gratuito. Senza di loro non sarebbe stato possibile allestire in pochi giorni l’azione di screening di massa. A tutti i medici, gli infermieri, gli OSS, i volontari della Protezione Civile e quanti ci stanno ancora supportando in queste ore sotto la pioggia, mi sento di indirizzare l’affetto e la gratitudine degli avezzanesi”.

Di seguito i numeri relativi alla partecipazione del mondo del volontariato coordinati dall’architetto Massimo De Sanctis. Volontari Protezione Civile Avezzano 13 volontari, Croce Verde Avezzano 17 volontari, Volontari Protezione Civile Capistrello 8 volontari, Associazione Nazionale Alpini di Antrosano 1 volontario, Associazione Nazionale Alpini di Paterno 2 volontari, Associazione Modavi di Spoltore 9 volontari, Volontari Protezione Civile Gran Sasso d’Italia 22 volontari, ARCI Pesca di Lentella 3 volontari, Volontari Protezione Civile di Tagliacozzo 6 volontari, Volontari Protezione Civile di Città S. Angelo 4 volontari, Pro Loco Coppito 12 volontari, Volontari Protezione Civile di Corropoli 2 volontari, Volontari Protezione Civile Avezzano temporanei 15 volontari, Consiglieri Comunali di Avezzano, 3 volontari, Dipendenti Comunali Avezzano 5 volontari, Amfe (associazione medici di famiglia) 7 volontari, Altri Volontari 14 volontari.