Screening a Civitella Roveto, su 281 tamponi eseguiti 0 positivi: lunedì nuovo appuntamento

Civitella Roveto. Mentre si procede alla disinfezione del teatro, l’amministrazione comunale di Civitella Roveto rende noti i risultati degli screening effettuati ieri, riguardanti studenti, docenti e personale ATA. Dei 281 tamponi eseguiti, tutti sono risultati negativi.

“I tamponi non sono stati eseguiti soltanto alla popolazione scolastica, “, dichiara l’amministrazione comunale,”ma anche a tutti gli altri cittadini che si sono presentati al teatro. Continua l’opera dell’amministrazione comunale non solo di sensibilizzazione della cittadinanza, ma anche quella di operare concretamente per il bene comune, soprattutto per assicurare un rientro a scuola in sicurezza dei nostri ragazzi, previsto per lunedì 10 gennaio. Grazie ancora al personale infermieristico e medico che ci ha supportato in questa ulteriore giornata e alla fantastica Croce Verde Valle Roveto”, sottolinea l’amministrazione comunale.

“Dopo il successo dello screening dello studente, abbiamo pensato di organizzare, unitamente alla Croce Verde Valle Roveto e al personale infermieristico volontari locale, un ulteriore screening gratuito della popolazione, per lunedì 10 gennaio, al teatro comunale, dalle 15.00 alle 17.00. Tutti sono invitati a partecipare, al fine di accertare e individuare eventuali focolai e di consentire, nel caso, l’adozione di tempestivi e mirati provvedimenti”, conclude l’amministrazione comunale.