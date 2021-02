Screening a Carsoli, oltre 200 tamponi effettuati e nessun positivo. Oggi test a Ovindoli

Carsoli. Un’altra giornata di screening a Carsoli con zero positivi. Ieri, mattina e pomeriggio, sono stati effettuati nuovamente i tamponi gratuiti promossi dall’amministrazione comunale per sensibilizzare i cittadini e mappare tutto il territorio comunale. Oggi anche saranno effettuati i tamponi antigenici. I test verranno ripetuti nella palestra della scuola dalle 9.30 alle 13.30 e poi dalle 14.30 alle 18.30.

I test sono stati effettuati nella palestra della scuola da personale medico e sanitario che si è messo a disposizione. Di 213 tamponi effettuati non c’è stato nessun positivo. “Sono stati eseguiti 213 tamponi effettuati nella giornata di oggi (ieri per chi legge) e il dato significativo è che ci sono stati zero contagi”, ha affermato il sindaco di Carsoli, Velia Nazzarro, “è chiaro che i sacrifici fatti in queste due settimane stanno dando i primi risultati. Però non abbassiamo la guardia e andiamo avanti sia con gli screening, sia mantenendo alta l’attenzione tutti i giorni”.

Anche a Ovidoli sono previsti screening. Alla luce dei diversi casi registrati negli ultimi giorni nel comune montano l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Simone Angelosante, ha disposto una campagna di tamponi per poter mappare la popolazione. Tutti i residenti che si sono prenotati entro venerdì negli uffici comunali, oggi potranno effettuare il tampone antigenico gratuitamente. I test verranno eseguiti a partire dalle 9 nella sede del Comune in via Sirente