Scout marsicani recuperati sul Morrone, è polemica. Agesci: “non si sono mai smarriti”

Luco dei Marsi. “L’evento avvenuto al gruppo di rover e scolte di Luco dei Marsi che erano impegnati in una normale attività estiva chiamata “route”, prevede lo spostamento lungo un tragitto di ragazzi tra i 16 ed i 21 anni accompagnati da capi educatori”. A spiegarlo in una nota Franco Pietrantonio, incaricato regionale alla comunicazione Agesci Abruzzo. “Tale tragitto è percorso in tappe e prevede il pernottamento in alcuni luoghi individuati lungo il percorso grazie all’aiuto di carte topografiche che, in questo caso, erano state fornite dall’Ente Parco. I ragazzi del gruppo di Luco dei Marsi hanno avuto un imprevisto ed il capo educatore, responsabile del gruppo, ha giustamente chiesto aiuto a causa di un lieve infortunio di uno dei partecipanti”.

“Il metodo scout”, ha continuato, “applicato in Agesci non prevede spostamenti in montagna con tappe uniche di 73 chilometri, né prevede questo tipo di attività per ragazzi di età inferiore ai 16 anni. Nessuna attività viene effettuata senza una adeguata preparazione del percorso e dell’attrezzatura al seguito. La nostra associazione promuove la formazione sia metodologica che tecnica di capi e ragazzi e nessuna attività è mai lasciata al caso. Gli scout del gruppo Agesci di Luco dei Marsi non si sono smarriti né hanno mai perso il controllo della situazione, e, anzi, si sono comportati rispettando tutte le misure di sicurezza necessarie per la specifica attività che stavano portando avanti”.