Scorribande dei giovani a Scalzagallo, il Comune attiva il presidio della polizia locale

Avezzano. “Fine del “far west” in via della Pace, nella zona nord della città dove, per mettere fine alla serie di scorribande giovanili e riportare la situazione alla normalità, il Comune, in linea con le segnalazioni di tanti cittadini e consiglieri comunali, ha disposto l’istituzione di un servizio di controllo ad hoc degli agenti della Polizia locale”.

A comunicarlo è l’amministrazione comunale che continua: “Nell’area, infatti, soprattutto nelle ore pomeridiane, si segnala la concentrazione di gruppi di giovani che si sfidano in gare con i motorini disturbando la tranquillità dei residenti del quartiere di Scalzagallo. Per mettere fine alle rumorose scorribande giovanili, quindi, il sindaco ha dato disposizione alla Polizia locale di presidiare l’area e riportare l’assoluta tranquillità in via della Pace”.

“La disposizione, che va incontro alle richieste avanzate dai residenti e i commercianti”, spiega il sindaco, Gianni Di Pangrazio, “è mirata a tutelare la sicurezza a tutto tondo in quel quartiere dove sono state segnalate una serie di situazioni non tollerabili. Contrasteremo ogni forma di illegalità”.