Scopriamo Kitchen, romanzo d’esordio di Banana Yoshimoto, pubblicato in Italia nel 1991

Avezzano. Lettori del weekend, il libro consigliato per questo fine settimana è “kitchen”, romanzo d’esordio della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto pubblicato in Italia nel 1991. La protagonista Mikage Sakurai, poco più che adolescente si trova a perdere sua nonna, tutto ciò che le resta della sua famiglia. Piena di dolore decide di rifugiarsi in cucina,il suo posto sicuro nel mondo, dove si prepara da mangiare ma anche dove ci sono tutti i ricordi della famiglia.

Mikage troverà grazie al suo amico Yuichi e a sua madre, che poi si rivela essere il padre, una famiglia adottiva fuori dagli schemi.una famiglia che non si può creare ma si può scegliere, dove tutto è normalità. Il libro è scritto seguendo lo stile dei Manga giapponesi ma senza rappresentazioni grafiche, con un velo di malinconia che riesce ad unire in maniera originale amore e fantascienza. Si dice che per capire una persona bisogna vedere il suo bagno, nel caso della protagonista la cucina, secondo voi ha ragione MIkage o il detto tradizionale? Buona lettura, Francesca Salvati.