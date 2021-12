Scoppia focolaio covid dopo festa con 400 persone, chiuso il liceo Scientifico di Avezzano

Avezzano. Una festa con 400 studenti, il Gran Galà del Liceo Scientifico, dove però qualcuno era già contagiato dal covid 19. E così è scoppiato un focolaio e ora il vicesindaco di Avezzano, Domenico Di Berardino, ha chiuso l’istituto per completare il tracciamento dei casi e la sanificazione di tutti i locali.

Della festa, ancora una volta, centinaia di foto pubblciate sui social network, dove decine e decine di studenti, si abbracciano, si baciano, ballano, tutti senza mascherine, all’interno di un ristorante.

“Con nota prot. n. 0018018 del 11/12/2021 avente ad oggetto: “Richiesta sospensione didattica in presenza – Liceo Scientifico “Vitruvio Pollione”, il Dirigente del predetto istituto scolastico ha segnalato la necessità della emanazione di un’ordinanza di sospensione della didattica in presenza”, si legge nell’ordinanza, “in quanto a seguito di una festa privata svoltasi il giorno 08/12/2021 con la partecipazione di circa 400 persone ci sarebbero diverse segnalazioni di studenti risultati positivi al COVID-19; – l’ASL 1 – Avezzano – Sulmona – L’Aquila, Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, con nota prot. n. 0263535/21, trasmessa sempre in data 11/12/2021, ha comunicato che: “da indagine epidemiologica attivata in seguito al riscontro di sette casi di positivitàal covid19 tra gli studenti del Liceo Scientifico Statale “M. Vitruvio Pollione”, è emerso che questi ultimi in data 08/12/2021, hanno partecipato ad una festa privata con circa 400 persone; per tale motivo la ASL, acquisiti gli elenchi delle classi interessate, ha attivato le interviste telefoniche, ancora in corso, per il tracciamento dei contatti, dalle quali sarebbe emersa la presenza di altri studenti positivi al test rapido”.



“Per evitare la diffusione del contagio, sentita anche la Dirigente Scolastica dell’’IIS”, scrive Di Berardino, “si ritiene opportuno che venga disposta la sospensione della frequenza scolastica in presenza al fine di consentire:

• il completamento del tracciamento

• l’attuazione di uno screening mediante tampone molecolare;

• la sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici.

Pertanto la scuola è stata chiusa ed è stata predispostala didattica a distanza “per un arco di tempo temporaneo e transitorio presso tutte le classi del Liceo Scientifico Statale M. Vitruvio Pollione, per giorni sei, dal 13 dicembre al 18 dicembre 2021″.



Il documento integrale

ord_00417_11-12-2021.stamped