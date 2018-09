Scoperta mini discarica alle porte di Rosciolo. Essere incivili, qualcosa a cui forse non c’è rimedio

Rosciolo. Una vera e propria mini discarica alle porte di Rosciolo dei Marsi, lo splendido borgo marsicano ai piedi del monte Velino. Sacchi dell’immondizia stracarichi di varie schifezze, valigie, abiti, materiale di plastica e vetro. E poi, ancora, ceste di vimini, barattoli di latta e teloni plastificati. Insomma, un pò di tutto. Guai a farsi mancare qualcosa, l’opera di deturpamento deve essere completa.

Siamo nel 2018 e, nonostante tutti i metodi per smaltire i rifiuti senza intaccare l’ambiente, oltre alla presenza di aziende attrezzate per la raccolta differenziata, gli incivili non mancano mai. Per loro sfortuna, però, dovrebbero esserci delle telecamere ad averli ripresi nell’atto di gettare fra gli alberi l’immondizia (il cartello “Area Videosorvegliata” non mente) e, quindi, l’auspicio è che siano individuati e sanzionati a dovere. Come è giusto che sia.