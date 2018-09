Scontro su LFoundry, Verrecchia: dal sindaco solidarietà a Galbiati anzichè ai lavoratori

L-Foundry, non ha speso mezzo rigo per esprimere vicinanza e solidarietà agli ormai ex dipendenti e alle loro famiglie che da pochi giorni sono stati mandati a casa(56 di LFoundry i quali potevano essere stabilizzati, i 19 di Valenti nastri, e 5 ex Crab che non sono di serie B)”. Questo l’attacco sferrato da Massimo Verrecchia al primo cittadino, Gabriele De Angelis sulla questione LFoundry che sta tenendo banco in questi giorni in città. “Una insensibilità disarmante”, ha proseguito Verrecchia, “il paradosso poi è che dopo aver evidenziato che circa 100 persone in questi giorni sono andate a casa, ed aver ricordato che il manager Sergio Galbiati il 22 maggio dello scorso anno con De Angelis ha annunciato nuovi 100 posti di lavoro, come riportato dalla stampa, il sindaco anziché esprimere solidarietà ai lavoratori mandati a casa ha espresso apprezzamento al manager Galbiati. E per che cosa, per la promessa fatta? Io sto con i lavoratori! Avezzano. “Che amarezza registrare un intervento del sindaco De Angelis che, nella sua veste istituzionale, sul caso di circa cento licenziamenti, non sono solo di, non ha speso mezzo rigo per esprimere vicinanza e solidarietà agli ormai ex dipendenti e alle loro famiglie che da pochi giorni sono stati mandati a casa(56 di LFoundry i quali potevano essere stabilizzati, i 19 dii, e 5che non sono di serie B)”. Questo l’attacco sferrato daal primo cittadino, Gabriele De Angelis sulla questione LFoundry che sta tenendo banco in questi giorni in città. “Una insensibilità disarmante”, ha proseguito Verrecchia, “il paradosso poi è che dopo aver evidenziato che circa 100 persone in questi giorni sono andate a casa, ed aver ricordato che il manageril 22 maggio dello scorso anno con De Angelis ha annunciato nuovi 100 posti di lavoro, come riportato dalla stampa, il sindaco anziché esprimere solidarietà ai lavoratori mandati a casa ha espresso apprezzamento al manager Galbiati. E per che cosa, per la promessa fatta? Io sto con i lavoratori!

A loro rinnovo vicinanza e solidarietà. Il sindaco De Angelis poi ha un portavoce smemorato che scrive libri ma non legge le delibere. Per questo l’unico che ha perso l’occasione per tacere è stato proprio Alfatti che, per giustificare la sua presenza in comune, scrive “alfazzate” di non poco conto. Dove sta scritto che la causa dei licenziamenti è da imputarsi all’amministrazione? Ha dato fastidio che è stato ricordato l’impegno assunto di cento nuovi posti di lavoro? C’è stata lesa maestà ? L’occasione però è utile per far conoscere ai cittadini la verità dei fatti grazie proprio alle delibere che il portavoce non legge. Infatti i lavori elencati nella replica scritta da Alfatti per De Angelis, da Piazza Risorgimento a Piazza del mercato, all’ex Omni, tranne la pista ciclabile, sono il frutto del lavoro portato a compimento dall’amministrazione di cui io, insieme ai colleghi consiglieri e assessori, prima della sentenza dell’anatra zoppa, abbiamo voluto ed approvato. Sono in poche parole i risultati raggiunti prima del grande inciucio che resterà nella storia di questa città. L’unico lavoro che l’attuale maggioranza può vantare è quello della discutibile pista ciclabile al centro cittadino che ha eliminato centinaia di parcheggi.

Le delibere di giunta di quei lavori hanno visto come proponente l’allora vice sindaco, con delega ai lavori pubblici, Emilio Cipollone e sono state approvate dal sottoscritto in qualità di capogruppo di maggioranza in commissione lavori pubblici e nel bilancio del 23 dicembre 2017 in consiglio comunale dopo averle discusse nelle riunioni dell’allora maggioranza. Quindi i risultati che Alfatti e De Angelis elencano non li deve ricordare al sottoscritto, che è stato parte integrante ed incontrovertibile di quel lavoro, ma ai consiglieri che non lo hanno ne voluto ne votato e che, pur di salvare la poltrona, oggi se ne infischiano degli impegni presi pubblicamente, tanto mica li hanno presi loro che si sono candidati con con le coalizioni di Di Pangrazio e Casciere! Impegni e promesse che saranno puntualmente ricordate ogni venerdì sulla pagina Facebook. Il sindaco De Angelis se pensa di non aver fatto il contrario, di quanto detto e promesso, non ha nulla temere perché rafforzerà la sua credibilità diversamente però ne tragga le conseguenze politiche e morali nei confronti dei cittadini che lo hanno votato proprio per quei impegni assunti pubblicamente e con i voti di decine di candidati”.