Scontro nel Fucino, coinvolte due auto e un trattore: due feriti gravi

San Benedetto dei Marsi. È di due feriti gravi il bilancio dello scontro sulla Strada provinciale 22 che collega il Fucino a San Benedetto dei Marsi. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due auto e un trattore.

Erano da poco trascorse le 8 quando, sulla strada a 500 metri dall’ingresso del paese, c’è stato lo scontro tra i mezzi. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente ma è probabile che una delle due auto, per sorpassare un trattore lungo il rettilineo, non si sia accorta della presenza dell’altra che viaggiava in direzione opposta.

Sul posto è intervenuto il personale medico sanitario che ha stabilizzato i feriti e trasferito uno dei due, più grave, in elisoccorso all’ospedale dell’Aquila mentre l’altro in ambulanza al pronto soccorso di Avezzano.

Oltre ai sanitari del 118 sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Benedetto per i rilievi e i vigili del fuoco di Avezzano.