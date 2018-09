Scontro mortale sulla superstrada, perdono la vita madre e figlia. Diversi i feriti

Avezzano. Incidente mortale ad Avezzano, il bilancio è di due morti e numerosi feriti. Lo schianto frontale tra due auto, una Fiat Panda e una Punto, è alla base del violento impatto avvenuto sul’ex superstrada del Liri, subito dopo le 17. Nello scontro hanno perso la vita due persone, Nicolina Palleschi, casalinga, e sua figlia Martina Nucci, 29 anni, commessa, entrambe di Capistrello, e altri automobilisti sono rimasti feriti. Il frontale è avvenuto poco prima della galleria del Salviano in direzione Sora. Il traffico è bloccato su tutta la strada in entrambe le direzioni e sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale del 118 che sta prestando soccorso ai feriti. C’è sgomento intanto nel paese per la notizia della scomparsa della donna, una casalinga, e della figlia di 29 anni.

Ultime Notizie