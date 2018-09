Scontro in maggioranza sulle baracche abbandonate nel verde di Collellongo, Venettacci: sarà la mia priorità

roulotte e le baracche ferme da anni sulla montagna di Collelongo. La denuncia è arrivata dal vice sindaco, Valerio Negri, per il mancato controllo dell’area a due passi dalla vetta di Sant’Elia. Immediata è stata la risposta di Rocco Venettacci, neo assessore all’Ambiente. “Vengo a sapere, da un articolo di giornale del mio vicesindaco, di accampamenti permanenti abusivi sulle nostre montagne. Sono contento della segnalazione ma onestamente avrei preferito canali più diretti”, ha evidenziato l’assessore, “da soli cinque giorni sono assessore all’Ambiente del Comune di Collelongo e questa spiacevole vicenda avrà sicuramente priorità nelle mie azioni amministrative dei prossimi giorni. Collelongo. Scontro interno alla maggioranza sullee leferme da anni sulla montagna di. La denuncia è arrivata dal vice sindaco,i, per il mancato controllo dell’area a due passi dalla vetta di Sant’Elia. Immediata è stata la risposta di, neo assessore all’Ambiente. “Vengo a sapere, da un articolo di giornale del mio vicesindaco, di accampamenti permanenti abusivi sulle nostre montagne. Sono contento della segnalazione ma onestamente avrei preferito canali più diretti”, ha evidenziato l’assessore, “da soli cinque giorni sono assessore all’Ambiente del Comune di Collelongo e questa spiacevole vicenda avrà sicuramente priorità nelle mie azioni amministrative dei prossimi giorni.

Per fare bene però prima si devono produrre atti completi ed efficaci, dove ci si mette faccia e firma, poi si può e si deve, per conoscenza e condivisione con i propri cittadini, pubblicizzarli. Il viceversa incompleto rischia invece di creare anche danni di immagine al territorio. Nei prossimi giorni saranno sicuramente programmati incontri con le forze dell’ordine e gli enti competenti per trovare una concreta soluzione alla problematica posta in evidenza dal mio vicesindaco”.