Scontro frontale sull’ex superstrada del Liri, c’è un indagato per omicidio stradale

Avezzano. C’è un indagato in relazione al decesso delle due donne di Capistrello, N.P. di 51 anni e M.B. di 29 anni, rispettivamente madre e figlia, avvenuto venerdì pomeriggio intorno alle 17, in seguito ad un incidente stradale sulla ex superstrada del Liri. Si tratta di A.B., di 48 anni di origine rumena e residente a Frosinone, indagato dalla procura della Repubblica di Avezzano con l’ipotesi di reato di omicidio stradale.

L’uomo era alla guida della sua auto, quando per circostanze ancora da chiarire, ha impattato frontalmente la vettura delle due donne all’altezza della galleria del Salviano che collega Avezzano a Capistrello. Per chiarire le cause dell’incidente, lunedì prossimo, alle ore 15, il pm Elisabetta Labanti disporrà il conferimento dell’incarico per l’accertamento tecnico sulle salme delle vittime. L’uomo è difeso d’ufficio dal legale Felice Iacoboni.