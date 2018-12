Scontro a colpi di note tra le bande di Castelnuovo: polemiche per il riconoscimento ufficiale del complesso

Avezzano. Una sfida a colpi di note e melodie religiose. È quanto accade a Castelnuovo di Avezzano dove Domenico Cofini, presidente della New Castle Band – banda di Castelnuovo ha chiesto di revocare la delibera che istituisce il riconoscimento della locale banda come quella ufficiale di Avezzano. Richiesta indirizzata al sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis e al segretario generale Manuela De Alfieri. Domanda accettata, ma non senza polemiche.

“La banda di Castelnuovo citata nella delibera non esiste dal 1994 ma è stata fondata nel 2018 da alcuni dissidenti della vecchia banda”, dichiara Cofini, secondo cui l’associazione a cui si fa riferimento è sempre la New Castle Band che ha diffuso la cultura musicale coinvolgendo gruppi e avvicinandoli alla musica, prevedendo che i componenti, diplomati, facciano capo alla N.C.B. Dunque, potremmo star qui a parlare di un grosso equivoco.

Secondo il presidente della New Castle band si sarebbe costruita una delibera basandosi su dati che fanno riferimento a una banda che non è in realtà quella che assume il titolo di un complesso bandistico ufficiale e della città di Avezzano, visto che “c’è la storica Associazione Culturale New Castle band – banda di Castelnuovo da circa vent’anni e che ha prestato il suo servizio in tutti i principali eventi della Marsica “.

Per questo motivo Cofini contesta la delibera e le informazioni dal nuovo presidente della realtà musicale Eliseo Cipollone e chiede di valutare la possibilità di “agire in autotutela” riguardo alla delibera di giunta numero 286 del 7 dicembre scorso che a suo avviso sarebbe “inficiata da vizi e da inesattezze”.