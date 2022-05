Sconto del 30% su tutti i solari, la Farmacia De Bernardinis lancia la promozione estate 2022

Non solo prodotti per l’immediata protezione dal sole ma anche preparazione della pelle all’estate e conservazione dell’abbronzatura nel tempo. La Farmacia De Bernardinis di Avezzano è pronta per offrire ai suoi clienti una vasta di gamma di solari, integratori e doposole da portare sempre con sé non solo per le vacanze ma per tutta l’estate 2022.

La novità è che quest’anno si parte subito con una campagna promozionale sulle linee dei solari, con tutti i prodotti scontati del 30%.

Le linee scelte dalla Farmacia di via Garibaldi sono testate al nickel e sono senza glutine. Ci sono prodotti per ogni tipo di pelle e lo staff della Farmacia è pronto a consigliare sulla scelta della crema più adatta a ogni esigenza.

Per l’estate 2022, in più, ci sono già tantissimi gadgets da consegnare all’acquisto!

