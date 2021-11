Avezzano. Sconti a teatro con il doppio abbonamento. A dichiararlo è l’assessore comunale alla Cultura, Pierluigi Di Stefano, che ha sottolineato come “accanto alla stagione di Prosa del Teatro dei Marsi”, presentata nei giorni scorsi a palazzo di città, “abbiamo ad Avezzano un’altra stagione sulla quale l’amministrazione punta molto, quella del teatro ridotto, il teatro Off, al Castello Orsini”.

“Vincenzo Olivieri, Marco Simeoli (della scuola di Proietti), Massimiliano Aceti”, rimarca Di Stefano, “sono i nomi più noti di una stagione che ha il compito di permettere a tutti di vivere il teatro con prezzi popolarissimi, come ad esempio 35 euro l’abbonamento per l’intera stagione per gli studenti”.

“Una stagione molto bella”, precisa l’assessore, “8 spettacoli di grande qualità promossi da compagnie provenienti da ogni parte d’Italia. Per chi volesse fare il doppio abbonamento, Stagione Off e stagione di Prosa o stagione Off e stagione di Musica, esiste la modalità “combo” che riduce entrambi gli abbonamenti in modo ancor più vantaggioso”.