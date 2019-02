Scongiurato il rischio riaumenti a marzo dei pedaggi A24, nuova proroga fino a giugno 2019

L’Aquila. L’esercizio del dubbio trova risposte solo nelle certezze, e sono arrivate puntuali le risposte ai nostri quesiti. Non aumenterà nulla, in quanto Strada dei Parchi ha stabilito in accordo con il Ministero in un incontro conclusosi poco fa che si andrà in ulteriore prorogatio fino al 30 giugno 2019.

Una buona notizia che siamo sicuramente felici di poter fornire. Durante questi mesi, si lavorerà – spiegano da Sdp, per sistemare ogni aspetto e dare certezze applicative tariffarie anche per il futuro.