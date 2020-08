Scompenso cardiaco e aritmie cardiache come curarle? La parola agli esperti della clinica Di Lorenzo

Avezzano. Un reparto in continua crescita dal punto di vista scientifico, in particolare per quanto riguarda lo scompenso cardiaco e le aritmie cardiache. Parliamo dell’unità di cardiologia presente in clinica di Lorenzo di Avezzano. Con una esperienza trentennale alle spalle oggi il settore si avvale di personale altamente specializzato.

“Abbiamo messo in campo negli ultimi anni”, spiega il referente, dottor Giancarlo Bisegna, “la collaborazione con equipe specializzate per quanto riguarda l’impianto e il controllo di pace maker e defibrillatori”. In crescita tutto il settore dell’elettrofisiologia. “La nostra struttura sta per dotarsi”, annuncia Bisegna, “di un poligrafo di nuovissima generazione per studiare e trattare le aritmologie complesse. Si potranno fare degli studi elettrofisiologici più approfonditi”.

Il reparto, in continua formazione e attento alle innovazioni in campo scientifico, si avvale di collaborazioni esterne qualora si presentassero problematiche che impongono procedure diagnostiche particolarmente sofisticate o invasive, ma anche per trattamenti di alta specialità di competenza cardiochirurgica.