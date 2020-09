Scomparso il fondatore e storico presidente dell’Avezzano Rugby Angelo Trombetta

Avezzano. Nella mattina di oggi, è giunta la notizia della scomparsa dello storico presidente e fondatore dell’Avezzano Rugby, Angelo Trombetta.

A darne il triste annuncio il team direttivo dell’associazione sportiva che scrive: “È con profonda tristezza e commozione che annunciamo la scomparsa di Angelo Trombetta, fondatore e storico Presidente dell’Avezzano Rugby per oltre 30 anni, Presidente del Comitato Regionale Abruzzo, conosciuto nel mondo del rugby a livello nazionale per le sue grandi capacità e la sua infinita passione. Tutti i “tuoi” ragazzi, che hanno iniziato a praticare questo splendido sport grazie al grande impegno profuso dentro e fuori dal campo, sono vicini ad Assunta, Annamaria ed Alessia in questo triste giorno. Solo due parole per dimostrarti il nostro affetto: Grazie Angelo!” concludono dall’Avezzano Rugby, Avezzano Rugby Junior e Old Avezzano Rugby.