Scomparsa Margutti, il cordoglio degli avvocati del Foro di Avezzano: grazie Nando, non ti dimenticheremo

Avezzano. “Gli avvocati del Foro di Avezzano, atteso il delicato momento sociale durante il quale per la “ pandemia “ è ostacola la partecipazione anche alle cerimonie funebri, vogliono così ricordare l’Avv. Ferdinando Margutti, esempio di professionalità, onestà, dignità per tutta la categoria. Ha insegnato a tutti in particolare la “ passione “ con cui affrontare lo studio e la preparazione di un processo, la partecipazione alle udienze, la difesa dell’assistito”. Questo il cordoglio degli avvocati del Foro di Avezzano. “E’ stato un pilastro del Tribunale di Avezzano, nonché delle “ vecchie “ Preture: Pescina, Tagliacozzo, Celano, Civitella Roveto, dove ancora echeggiano i suoi interventi nello svolgimento con impegno ed assoluta dedizione della professione. Tutti i suoi colleghi lo portano come “ esempio “ da imitare, richiamando i suoi suggerimenti, le sue scelte professionali, i suoi percorsi giuridici. E’ stato uno di quegli Avvocati che hanno fatto la storia del Foro, che da oggi sarà orfano dell’importante sostegno rappresentato dalla sua figura professionale, sempre a disposizione per battaglie da combattere. Tutti gli volevano bene e lo rispettavano. Di fronte alla sua immagine dobbiamo tutti fermarci a riflettere in rispettoso silenzio, che possiamo permetterci di rompere solo per dire:“ Grazie Nando !”.