Scivola sul grano caduto sulla carreggiata da un trattore, ferito motociclista

Collarmele. Scivola sull’asfalto per via del grano trasportato da un trattore, finito sulla strada, ferito un motociclista. Poco prima un altro incidente in moto in cui è rimasta coinvolta una ragazza.

Sono due gli schianti in moto che si sono vericati in poco tempo l’uno dall’altro, oggi pomeriggio, e che ripropongono prepotentemente il problema della sicurezza sulle strade.

Il primo episodio si è verificato sulla strada che unisce Ortona a Pescina.

Poco più tardi, c’è stato un altro schianto, sulla via che sale a Collarmele. In quest’ultimo caso a provocare la perdita del controllo della strada da parte di un centauro è stato il grano lasciato sulla carreggiata da un mezzo agricolo. Ferito lievemente il motociclista, curato dai sanitari del 118.

Un altro incidente a Venere, la frazione di Pescina, dopo poche ore, ha visto la morte di una giovane madre. Questa volta l’incidente è stato provocato presumibilmente da un colpo di sonno del conducente dell’auto, marito della donna.

