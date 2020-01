Scivola sul ghiaccio e cade per 60 metri, escursionista salvato dall’elicottero del 118

L’Aquila. Scivolato in prossimità della Capanna Sevìce, sul monte omonimo del gruppo Sirente-Velino, un escursionista residente a Roma di 53 anni è stato soccorso nel pomeriggio di oggi dall’elicottero del 118 di stanza all’Aquila.

L’incidente è avvenuto a circa 2100 metri sul livello del mare, quando, in compagnia di altri cinque escursionisti, l’uomo stava scendendo lungo un pendio lievemente innevato. Improvvisamente è scivolato su un tratto ghiacciato ed è andato giù per una sessantina di metri, riportando un trauma importante agli arti inferiori. Collocato sulla barella e recuperato per mezzo del verricello, è stato quindi trasportato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

A dare l’allarme è stata una persona che ha assistito all’incidente, servendosi dell’applicazione per smartphone GeoResQ, il servizio di geolocalizzazione e d’inoltro delle richieste di soccorso gestito dal corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) e promosso dal club alpino italiano (CAI). GeoResQ consente di determinare la propria posizione geografica, di effettuare il tracciamento in tempo reale delle proprie escursioni, inoltre garantisce l’archiviazione dei propri percorsi sul portale dedicato e in caso di necessità l’inoltro degli allarmi e delle richieste di soccorso attraverso la centrale operativa dedicata.