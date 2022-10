Scippa un’anziana fuori dall’ufficio postale e si lancia in una folle fuga, fermato dalla polizia

Avezzano. Scene da far west, intorno a mezzogiorno, di fronte all’ufficio postale di via Vittorio Veneto. Un uomo originario di Lecce nei Marsi ha scippato un’anziana per poi darsi a una folle fuga nella zona nord di Avezzano.

La corsa è stata però interrotta grazie a un uomo che ha subito individuato una pattuglia della Polizia di Stato che stava passando lì per caso, richiedendone l’intervento. Si tratta di agenti che si trovavano nella Marsica ma che provenivano da Roma. I poliziotti si sono subito lanciati in un inseguimento, riuscendo poco dopo a raggiungere il marsicano, immobilizzato.

Una volta fermato l’uomo è stato riconosciuto come l’autore del reato ed è stato consegnato ai carabinieri della locale compagnia, competenti per l’area in cui è avvenuto il fatto. L.O. (le iniziali del marsicano) si trova ancora alla caserma dei carabinieri, in attesa di una misura cautelare.

L’anziana è stata invece trasferita all’ospedale di Avezzano per gli accertamenti del caso.