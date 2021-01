Sciopero in LFoundry, rsu: risultato storico. Adesione del 90per cento nel turno notturno

Avezzano. Lo sciopero LFoundry continua a incassare adesioni massicce da parte dei dipendenti. Ieri mattina hanno preso parte all’astensione dal lavoro una buona parte dei dipendenti giornalieri e molti in smart-working. Numeri importanti sono stati registrati poi ieri sera quando alle 20 per osservare il turno notturno in azienda non si sono presentati il 90 per cento dei dipendenti che hanno deciso di scioperare contro la riorganizzazione del sito.

“Anche per il personale in giornaliero storico risultato di partecipazione allo sciopero in LFoundry”, hanno precisato i rappresentanti sindacali di stabilimento, “mai raggiunti in passato i numeri rilevati! Difficile paragonare la percentuale complessiva dei partecipanti normalisti con quella del personale in turno, per la molteplicità delle varie funzioni: in alcuni reparti toccate punte di partecipazione del 95per cento.

Alcuni servizi di supporto ed attività completamente ferme. Le lavoratrici e i lavoratori di LFoundry hanno scelto di manifestare il loro dissenso rispetto alla mancanza di prospettive, all’incertezza ed all’assenza di trasparenza della proprietà, perché sono abituati a fare parte di una squadra ed a giocare per il loro futuro”.

Domani è prevista l’ultima giornata di sciopero. Le rsu, anche grazie al supporto dei rappresentanti istituzionali che ieri hanno partecipato al presidio organizzato fuori dallo stabilimento, sperano di poter riaprire quanto prima il dialogo con l’azienda facendo sentire la loro voce.