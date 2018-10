Sciopero del mercato: delegazione di ambulanti sale in comune, ottenuto il vertice con il sindaco De Angelis

Avezzano. Vertice in comune tra il primo cittadino Gabriele De Angelis e gli ambulanti. Dopo la seconda giornata di sciopero il sindaco ha fatto salire una delegazione di commercianti in comune. L’obiettivo degli ambulanti è quello di bloccare il trasferimento del mercato nella zona nord della città mentre quello del primo cittadino è di ragionare insieme in vista del trasferimento per curare al meglio i dettagli e fare in modo che tutto vada per il verso giusto.

Questa mattina gli ambulanti hanno deciso di non aprire i loro stand e di sfilare di nuovo in corteo per le strade della città. La loro richiesta di essere ascoltati dall’amministrazione, poi, è stata accolta e il sindaco ora sta parlando con i loro delegati.