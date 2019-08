Sciopero dei caselli autostradali, code e disagi nei caselli della A24-A25

Code e disagi nei caselli della A24 e A25 a causa dello sciopero dei caselli autostradali annunciato per questo primo weekend di agosto. Gli addetti ai caselli e i turnisti non sottoposti alla legge 146, lavoreranno per quattro ore, con interruzioni programmate nelle ore più calde. Non pochi i disagi causati e le file chilometriche che si sono andate a creare. In alcuni casi si sono verificate anche liti tra automobilisti in fila per uscire, scesi dalle vetture nel mezzo di discussioni abbastanza accese. Necessario è stato l’ intervento del personale di Strada dei Parchi e della Polizia stradale che stanno eseguendo un monitoraggio costante della situazione al fine di assicurare una azione di controllo per tutta la giornata.

Si teme quindi una giornata da bollino nero specialmente per i rientri serali. E’ bene quindi fare attenzione. E’ consigliabile anche percorrere la Tiburtina Valeria.