Sciopero degli studenti marsicani, parla il rappresentante d’istituto dell’Argoli di Tagliacozzo

Tagliacozzo. Nella mattinata di oggi, come raccontato da MarsicaLive, gli studenti marsicani hanno manifestato per segnalare lo stato attuale dei mezzi di trasporto locali. A seguito della manifestazione, abbiamo raggiunto telefonicamente il rappresentante d’istituto dell’Itet “Andrea Argoli” di Tagliacozzo, Samuele De Lucia.

Qual è l’attuale situazione della scuola che rappresenti, avete casi di contagiati?

“Nell’istituto che frequento e rappresento siamo tornati a fare didattica in presenza lo scorso 15 ottobre, giorno in cui sono finiti i lavori di adeguamento dei locali scolastici e la conseguente sanificazione degli ambienti.” ci spiega Samuele De Lucia. “Ad oggi, e spero continui così, non abbiamo casi di ragazzi o personale scolastico contagiati dal Covid-19. A differenza degli altri istituti marsicani, quindi, continueremo con le lezioni in presenza per tutte le classi dell’isitituto, salvo eccezione per eventuali decisioni future”.

Cosa pensi dell’evento di oggi, c’è stata una forte partecipazione della tua scuola?

“La partecipazione del nostro istituto allo sciopero di oggi è stata forte, in fin dei conti la maggior parte di noi studenti dell’Argoli viaggia quindi la situazione trasporti rimane di fondamentale importanza per tutti noi.” continua De Lucia.

In generale, quali sono le maggiori criticità riscontrate dagli studenti che viaggiano?

“In qualità di rappresentante d’istituto mi sono interessato personalmente alle difficoltà che i miei compagni riscontrano sui mezzi di trasporto: escludendo gli studenti tagliacozzani, che si recano a scuola a piedi o accompagnati dai propri genitori, e la piccola parte di neo patentati che viene a scuola con la propria macchina, la maggior parte dei ragazzi trova le corse Tua troppo affollate. Gli studenti pendolari, come ho riferito oggi negli uffici Tua, sono preoccupati degli assembramenti che non volendo si creano durante i viaggi. Dalla Tua, però, ci hanno assicurato che ogni mezzo viaggia all’80% di capienza, come indicato dalle normative nazionali”.

Proposte per questo nuovo anno scolastico?

“Quest’anno, per dare continuità alle iniziative intraprese lo scorso anno, mi ricandiderò come rappresentante d’istituto. Le idee in programma sono molte, tutte studiate nell’ottica delle normative anti contagio. Tra i punti del mio programma elettorale vorrei citare l’invito di personalità di rilievo nelle nostre assemblee d’istituto, progetto che si inserisce in una più grande collaborazione con l’associazione studentesca nazionale “Assembleiamoci”.

Per il resto, essendo io un rappresentante di tutti gli studenti, invito tutti i miei “colleghi” a comunicarmi eventuali iniziative personali, ogni iniziativa non potrà che avere la mia piena disponibilità. In fine, vorrei ricordare a tutti gli studenti che rispettare le regole anti contagio è fondamentale affinché si possa continuare con la didattica in presenza. Indossare la mascherina e igienizzarsi le mani sono gesti fondamentali per salvaguardare la nostra comunità scolastica.” conclude De Lucia.