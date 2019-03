Scienze, storia e arte insieme per un progetto di astronomia a Celano

Celano. Il progetto di astronomia AstroLab “hai mai visto il Sole?“, è in procinto di partire fra le mura del Castello Piccolomini di Celano. Martedì 12 marzo alle ore 9:00, inizierà un ciclo di lezioni che vedrà la partecipazione degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Celano. L’evento, patrocinato dal Comune di Celano, sarà inaugurato ufficialmente alle 11 con gli interventi di Lucia Arbace (Direttore del Polo Museale dell’Abruzzo), Settimio Santilli (Sindaco di Celano), Franca Felli (Dirigente Scolastico Celano) e Arcangelo Mimino Ciccarelli.

A seguire, terminato lo spazio dedicato all’inaugurazione, gli studenti torneranno ad immergersi in un percorso fatto di scienza, storia e arte con la possibilità di visitare liberamente il museo del castello. A partire dal mese di Marzo, la torre di sud-est del Castello, sarà totalmente dedicata all’astronomia, con l’allestimento di una sala di proiezione destinata all’accoglienza delle scolaresche marsicane per le lezioni teoriche sulla fisica delle stelle. Le lezioni anticiperanno l’osservazione diretta del Sole che sarà effettuata con telescopi solari professionali. L’iniziativa per le scolaresche si basa su una precedente iniziativa intrapresa dal laboratorio AstroLab a Settembre 2018. Ad oggi infatti, la Torre di Santa Jona è l’unico luogo in cui è possibile effettuare osservazioni astronomiche pubbliche del Sole in maniera costante, ogni domenica mattina.