“Un piccolo sciame sismico è in atto a est di Ovindoli, sulla Marsica settentrionale”, scrive Marsica Meteo, “lo sciame, iniziato il 1 aprile con due terremoti di modesta entità (M 1.0), sta passando inosservato a causa della bassa magnitudo (max 1,9). Tuttavia, nelle ultime ore la frequenza di accadimento è aumentata, con il totale delle scosse che sale ora a 15 in soli cinque giorni (5 maggio – 9 maggio / dati INGV). Per ora resta un semplice sciame sismico, come accade spesso in Italia, anche se il territorio marsicano non è abituato ad essere interessato da sciami sismici, ma da eventi più moderati ed isolati. In ogni caso, a livello statistico un piccolo sciame aumenta comunque la probabilità di un evento maggiore (2.0/2.5). Non resta che seguire l’evolversi della situazione che potrebbe risolversi anche nel giro di pochi giorni”.