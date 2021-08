Schiva un capriolo, esce di strada e provoca un incendio: paura sull’Altopiano delle Rocche (FOTO E VIDEO)

Rocca di Mezzo. Ha raccontato di essere riuscito a schivare un capriolo ma di aver perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Dal forte impatto è scoppiato un incendio. È successo in tarda mattinata sull’Altopiano delle Rocche, sulla strada di ritorno da Secinaro, a Rocca di Mezzo.

I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della polizia locale che hanno attivato tutta la macchina dei soccorsi, insieme al sindaco Mauro Di Ciccio.

I militari dell’Arma della della locale stazione, al comando del luogotenente Leonardo Tedeschi, sono arrivati insieme ai colleghi della stazione dei carabinieri forestali, con il comandante Michele Di Pasquale.

L’uomo alla guida del mezzo trasportava frutta. Fortunatamente è riuscito ad allontanarsi in tempo dal furgone e a mettersi in salvo.

“Abbiamo allertato la prefettura dell’Aquila”, ha commentato il primo cittadino, “e si è attivata la macchina per spegnere nel più breve possibile l’incendio che ha bruciato diversi ettari di boscaglia”. Sul posto, nel pomeriggio, anche il sindaco di Rocca di Cambio, Gennaro Di Stefano. In azione due elicotteri dei vigili del fuoco che hanno attinto l’acqua dal laghetto di Rocca di Cambio e da quello di Rovere, la frazione di Rocca di Mezzo.

L’areaa è stata bonificata grazie all’intervento delle squadre boschive dei vigili del fuoco coordinati dal comando provinciale dell’Aquila, presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano.

Tanti gli operatori della Croce Rossa Italiana, arrivati dal presidio di Rocca di Mezzo e dell’Aquila che durante le operazioni hanno presidiato l’area per far sì che tutto si svolgesse in sicurezza. Diversi anche i volontari della protezione civile che hanno coadiuvato per la bonifica della zona che stanotte sarà comunque presidiata per evitare che le fiamme riprendano, visto il forte vento.

Sono giorni terribili per i vigili del fuoco. In Italia gli interventi sono aumentati del 75 per cento in pochissimi giorni. Uno dei due elicotteri dopo i primi interventi si è trasferito nell’incendio di Castel di Sangro.

Foto e video

La registrazione in diretta durante le operazioni di spegnimento,

intervista al sindaco Mauro Di Ciccio