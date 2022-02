Schianto tra due tir in galleria, coinvolte anche auto: feriti in ospedale, sono gravissimi (foto)

Canistro. Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un violento scontro frontale tra due autoarticolati frigoriferi all’interno di una galleria della ex Superstrada 690 “Del Liri”, l’importante arteria stradale che collega la Marsica con l’alto frusinate, nel territorio comunale di Canistro. Una strada già numerose volte teatro di incidenti molto gravi, anche mortali.

“Per cause ancora in corso di accertamento, uno degli autoarticolati che viaggiava in direzione Sora, ha invaso la corsia opposta urtando violentemente un altro autoarticolato che viaggiava in direzione opposta”, scrive in una nota l’ufficio stampa del comando provinciale dei vigili del fuoco dell’Aquila, “rimasti seriamente feriti i due conducenti, uno dei quali estratto con difficoltà dall’abitacolo dell’automezzo dai vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Avezzano. Coinvolte nell’incidente anche due autovetture che percorrevano la stessa strada senza gravi conseguenze”.

Fondamentale il lavoro dei pompieri che hanno lavorato il più velocemente possibile per consegnare i feriti alle cure dei sanitari.



Istituito il percorso alternativo sulla vecchia Strada del Liri, a causa della chiusura della superstrada in entrambi i sensi di marcia. Oltre ai Vigili del fuoco di Avezzano, che hanno rimosso i mezzi e messo in sicurezza l’area, presenti sul posto anche i Carabinieri, la Polizia Stradale e il personale sanitario 118 di Avezzano che ha trasportato i feriti presso l’Ospedale di Avezzano. Disagi sono stati registrati nella viabilità. Il traffico è stato bloccato a circa due chilometri prima dell’incidente.