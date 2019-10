Schianto tra auto e moto in via San Francesco, ferito un giovane. I residenti protestano: strada pericolo per i pedoni

Avezzano. Schianto in via San Francesco tra auto e moto con un motociclista di Avezzano rimasto ferito in modo serio. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri che ha coinvolto oltre alla moto una Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Avezzano che hanno bloccato il traffico alla fine di eseguire i rilievi per accertare eventuali responsabilità. Nessuna conseguenza per il conducente dell’auto.

Il ferito è stato soccorso dagli operatori del 118 chiamati da alcuni residenti. E’ stato stabilizzato e poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Il giovane non è però in pericolo di vita. Ha riportato diversi traumi e fratture a causa dello scontro con la macchina. L’incidente riapre il caso riguardante l’alta velocità lungo la strada.

I residenti di via San Francesco infatti lamentano da tempo una situazione di pericolosità sia per i veicoli che per i pedoni. In più occasioni hanno chiesto l’installazione di rallentatori e una segnaletica orizzontale e verticale che impedisca ai mezzi di viaggiare ad alta velocità.